Calciomercato Cagliari: esonero Maran, scelto Canzi. Domani l’ufficialità

Ultime Cagliari, esonero Maran

Calcio mercato Cagliari Maran esonero | Rolando Maran esonerato dal Cagliari. Rolando Maran, ormai è un ex allenatore del Cagliari. Terminata l’avventura in Sardegna per l’ex tecnico del Chievo. Avvio di stagione incredibile con vittorie su vittorie anche in campi proibitivi. Il Cagliari è poi finito in una spirale di risultati negativi, tanto che la vittoria in Serie A manca dal 2 dicembre. 7 sconfitte e 4 pareggi di fila non permettono a Giulini e il ds Carli di confermare Maran, che tanto stimano e sono costretti a salutare. L’allenatore sarà rimpiazzato da Canzi, è già arrivata la scelta. Dalla zona Champions a metà classifica, il Cagliari esonera oggi Maran e domani sarà anche ufficiale il sostituto.

Cagliari news, il sostituto sarà Canzi

Il nome in pole position sembrava quello di Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, ma come riportato da Sky sport, sarà Max Canzi il nuovo allenatore. Decisione ben voluta fortemente dal presidente Giulini, che in prima persona si è occupato dell’esonero di Maran, al suo posto il sostituto sarà Max Canzi, allenatore della Primavera del Cagliari, che occupa la seconda posizione a soli 3 punti dalla capolista Atalanta del Campionato Primavera 1. Tommaso Giulini è tornato da Milano oggi con Canzi e domani dovrebbe rientrare a Cagliari, dove annuncerà l’esonero di Maran e la promozione di Canzi in prima squadra.