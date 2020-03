Valencia, tegola Maxi Gomez: frattura al piede, salta l’Atalanta

Valencia, tegola Maxi Gomez: frattura al piede

Champions League Valencia Atalanta Maxi Gomez | Arrivano brutte notizie per il Valencia, positive per l’Atalanta. Il club spagnolo, che ha giocato ieri nel match di Liga contro il Betis Siviglia (vittoria per 2-1) ha perso il proprio attaccante per infortunio. L’attaccante dovrebbe stare fuori circa un mese e salterà quindi sicuramente la sfida con l’Atalanta di Champions League. Il ritorno si giocherà la prossima settimana, l’andata è finita con un netto 4-1 a favore del club bergamasco.

Il Valencia, club spagnolo che affronterà l’Atalanta in Champions League, perde uno dei suoi pezzi migliori in vista dell sfida di ritorno con l’Atalanta. L’andata terminata 4-1 porta i bergamaschi ad un passo dai quarti di finale della competizione europea. Intanto. Come riporta Cadena SER l’attaccante del Valencia Maxi Gomez ha subito una frattura del quinto metatarso del piede sinistro e sarà costretto a restare fuori per almeno un mese. Il calciatore salterà il ritorno di Champions contro l’Atalanta.

Intanto, continuano le polemiche per far si che i tifosi dell’Atalanta si presentino in Spagna. Dopo il contagio di Coronavirus di un tifoso del Valencia a Milano, in merito alla gara d’andata, potrebbero esserci novità importanti. Dalla Spagna chiedono che i tifosi dell’Atalanta non siano presenti in Spagna e a Valencia per la gara di ritorno.