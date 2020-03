Lecce, Liverani: “La Lega Calcio non ha tutelato tutti, sbagliate le scelte”

Ultime Lecce-Atalanta, le parole di Liverani a fine match

Lecce Atalanta 2-7 Liverani| Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky Sport al termine della sconfitta della propria squadra contro l’Atalanta.

Lecce-Atalanta, parla Liverani

“Primo tempo giocato alla pari ed equilibrato. Abbiamo recuperato due gol a una squadra forte come l’Atalanta. Nella ripresa siamo calati molto in tante cose. Abbiamo regalato il terzo e quarto gol in pochi minuti. Prendiamo troppi gol, ma meglio che perdere sempre 1-0 per i nostri obiettivi. Dobbiamo migliorare molto in alcune scelte.

Non abbiamo la forza fisica di metterci in difesa come un bunker. Dobbiamo difendere concedendo meno ma attaccare molto. Saponara è Ilicic, è un giocatore forte che aiuta a giocare meglio gli altri.

Io credo che ci sono delle priorità in questo paese, la priorità è la salute. Il Governo ha deciso di giocare a porte chiuse. Se la Lega decide di non giocare 5-6 partite, bisognava saltare tutto il turno. La Lega Serie A è garante di tutte le squadre e non soltanto di poche. E’ falso dire che le partite saranno spostate, la Lega ha ufficializzato e non può più nulla. Le squadre giocano il 13 maggio se vogliono, ora decidono loro se anticipare le partite. Non conviene a nessuno anticiparla. Le squadre a fine anno non hanno più gli stessi obiettivi e molte partite possono essere giocate in modo diverso. Il calcio italiano non era così bello da tempo, un campioanto così combatutto può essere compromesso”.