La versione integrale dell’intervista che Beppe Marotta ha rilasciato ieri alla Gazzetta dello Sport è stata pubblicata questa mattina: nel mirino ci sono le scelte di queste ultime ore, in primis la decisione di rinviare Juventus-Inter.

Notizie Inter, le parole di Marotta

Dopo l’antipasto di ieri sera, nel quale ha minacciato l’annullamento della Serie A, arriva ora il piatto forte, con le dovute spiegazioni. L’amministratore delegato dell’Inter è una vera e propria furia: “Si era deciso per le porte chiuse giovedì sera, la comunicazione che non si sarebbe giocato invece è arrivata sabato mattina, senza un consulto. Pressioni della Juventus? Non lo so e non m’interessa. Si sarebbe dovuto discutere insieme sul da farsi, ecco perché abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio di Lega straordinario per domani, sono preoccupato seriamente per quel che accadrà. A cominciare da Inter-Sassuolo. Impensabile che si giochi a porte chiuse visto che non è stato ritenuto uno strumento adeguato. E non si parli neppure di rinvio a lunedì, l’Inter è già stata danneggiata parecchio. E poi doveva essere rinviata a questo punto tutta la giornata, non solo alcune gare“.

Il responsabile secondo Marotta

C’è chi ha sbagliato di più di altri in questa vicenda secondo Marotta. E si tratta di Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A. “Dimissioni?”, conclude Marotta, “non lo so, ma la sua gestione è stata improvvida. Anche Lotito, come tanti altri presidenti, è scontento. Se dovessero saltare altre partite il campionato potrebbe saltare. Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica… E ancora: l’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile“.