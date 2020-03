Ultime Inter, la Lega replica a Marotta: “Hanno rifiutato di giocare lunedì”

Dopo le parole di questa mattina di Beppe Marotta, a dir poco furioso a proposito del rinvio di Juventus-Inter, è arrivata la replica di Paolo Dal Pino, presidente della Lega, individuato tra l’altro come uno dei maggiori responsabili dal dirigente nerazzurro.

Notizie Inter, Dal Pino risponde a Marotta

L’attacco di questa mattina è stato frontale: l’amministratore delegato dell’Inter è stato duro nei confronti della Lega. Che, per bocca del suo presidente, rivela la sua versione dei fatti: “Venerdì l’ad De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus a lunedì sera, per disputarla a porte aperte. L’Inter si è categoricamente rifiutata di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato“, (fonte ANSA).

Secondo le parole di Dal Pino quindi, Marotta avrebbe raccontato una verità soltanto parziale, visto che era stato concesso di giocarla questa partita. Giova notare, tuttavia, che la proposta di giocarla a porte aperte sarebbe andata in palese contrasto con il disposto di chiudere al pubblico le manifestazioni sportive nelle aree maggiormente colpite dall’epidemia, valido per il momento, almeno fino a domenica prossima.

Serie A, ed ora cosa succede?

Considerando come la situazione sia mutevole di giorno in giorno non è facile fare previsione. Possiamo configurare la situazione insieme. In questi istanti si sta svolgendo un Consiglio di Lega straordinario, chiesto dall’Inter per avere, appunto, più chiarezza. Ci sono dei match a rischio rinvio anche per la settimana prossima: sono Atalanta-Lazio, Bologna-Juventus, Inter-Sassuolo e Verona-Napoli. Se giocare a porte chiuse non è la soluzione (visto che non si è fatto questa giornata) allora è possibile che si passi a disputarle, a porte aperte, lunedì prossimo, 9 marzo, in modo da “aspettare” la fine del divieto imposto dal decreto governativo.