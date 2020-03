Cagliari, Carli: “Basta polemiche, pensiamo alle nostre famiglie”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cagliari, Carli: “Adesso basta polemiche, pensiamo alle nostre famiglie”

Cagliari Roma Carli | Marcello Carli, ds del Cagliari, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall’inizio del match di Serie A:

“In un momento del genere io penso alla mia famiglia, non al calcio. Dobbiamo evitare di parlare ognuno per conto proprio. Il calcio italiano sta tornando a livelli altissimi e dobbiamo restare uniti. Ci sono momenti delle polemiche giuste, ma non è questo ora il momento con una problematica così grande. La settimana scorsa stavamo a Verona senza sapere cosa dover fare. La polemica danneggia il calcio e tutti noi. Nelle grandi crisi bisogna esserci una grande unione”.