Telefonate, sospetti e interessi: così Agnelli ha ottenuto il rinvio di Juve-Inter

Il Corriere della Sera ricostruisce gli eventi che hanno portato al rinvio di Juventus-Inter: secondo il quotidiano, è stata una vittoria della speranza di Andrea Agnelli.

Spadafora, Fedriga, Gravina: così ha vinto la Juventus

Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, sarebbe stato infatti letteralmente preso d’assedio con il fine di rinviare le partite inizialmente da disputarsi a porte chiuse, ma sicuramente da giocarsi. Gli assediatori in questo caso erano Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, e Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia che sponsorizzava il rinvio di Udinese-Fiorentina, con il sostegno dei Pozzo, tra i primi poi a ricevere la notizia dell’effettivo rinvi. Una funzione decisiva nella questione è stata anche quella di Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Non si può mostrare al mondo un’Italia in balia del virus“. Questa la sintesi del messaggio mandato all’unisono a Dal Pino, con un riferimento ovviamente ad un Juve-Inter senza spettatori come brutta pubblicità per il nostro paese.

A beneficiare del rinvio è stata la Juve

A vincere quindi è stato Agnelli, che paradossalmente potrebbe godere anche di uno spettacolo come Juventus-Milan soltanto tra amici, visto il divieto per spettatori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia di assistere alla Coppa Italia. Perché non è un segreto che il club bianconero, con Andrea Agnelli in cima, non voleva giocare a porte chiuse contro l’Inter. E si torna ai soliti sospetti, mentre arriva la proposta del Napoli che potrebbe significare svolta.