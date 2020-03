Sassuolo, Carnveali duro con la Lega Calcio | La Serie A sta vivendo un momento molto particolare a causa dell’emergenza coronavirus. In questo weekend sono state rinviate tante partite che non hanno ancora una data precisa per il recupero. Il caos che si sta verificando in questo momento ha causato fastidi e polemiche anche tra i dirigenti delle varie società. Tra questi c’è anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Sassuolo, Carnevali: “Serve rispetto per tutti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, l’ad del Sassuolo ha parlato dell’emergenza coronavirus e dei rinvii imposti dalla Lega Calcio.

“Serve la massima serietà da parte di tutti perché è un momento molto delicato e particolare. E’ una situazione di grandissima confusione. Come prima cosa da fare c’è la salvaguardia degli addetti ai lavori, dei tifosi e di tutte le persone che lavorano in questo mondo, e non solo. Non esiste solo la questione Marotta-Dal Pino con le controversie sul rinvio di Juventus-Inter, tante società ritengono che il comportamento della Lega in questi giorni non sia stato giusto”.

Juventus-Inter? “Il Presidente della Lega Calcio mi trova totalmente d’accordo quando dice che va promosso il calcio italiano all’estero. Trasmettere una partita a porte chiuse non dà una bella immagine, ma allo stesso tempo avremmo avuto l’opportunità di offrire un po’ di leggerezza a tutta la gente che si è chiusa in casa. Però sottolineo che nel nostro campionato ci sono anche tante altre squadre e serve rispetto per tutti“.