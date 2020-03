Rinvio Juventus-Inter, Spadafora chiarisce: “Decisione della Lega”

Vincenzo Spadafora, ministro dell sport, ha affidato al Corriere della Sera la sua versione dei fatti, svelando come sia stato il mondo del calcio a decidere di fermarsi.

Serie A, ecco chi ha deciso di rinviare le gare

La politica aveva dato 2 scelte, il calcio ne ha preso una delle due, facendo discutere. Queste le parole del ministro Spadafora, che chiarisce come si sia arrivato al tanto discusso rinvio di Juventus-Inter: “Il governo ha dato due possibilità, la Lega ha deciso di rinviare, anche per evitare lo spettacolo degli stadi vuoti. Una decisione presa autonomamente. Certo si è creato un precedente, e capisco chi dice che debba valere tale atteggiamento anche il prossimo turno, stavolta per tutte le gare“.

Smentite le pressioni dalla Juventus

Più che lavarsene le mani, Spadafora ha dato autonomia al calcio, che da solo poi ha creato una situazione paradossale, che probabilmente richiederà di nuovo l’intervento della politica. “In un momento come questo“, conclude il ministro, “la mia attenzione va ai mille contagiati e quasi 30 morti. Capisco le proteste dei tifosi, ma non può essere questa l’unica ottica attraverso la quale vedere la situazione. Ora la palla passa alla Lega, che dovrà fare di tutto per equilibrare il calendario. Pretendo che non resti nemmeno l’ombra del sospetto sulla regolarità del campionato. Pressioni su di me? Ho parlato solo con Coni, FIGC e vertici della Lega Calcio“.