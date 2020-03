Real Madrid-Barcellona, Ronaldo al Bernabeu | Il calcio si è fermato in Serie A in questo weekend ma continua a sciorinare spettacolo all’estero. In questi minuti si sta disputanto il Clasico tra Real Madrid e Barcellona al Santiago Bernabeu con un ospite d’eccezione: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo spettatore di Real Madrid-Barcellona

Complice il rinvio di Juventus-Inter, inizialmente in programma stasera, Cristiano Ronaldo si è concesso una gita fuori porto. Il campione portoghese ha deciso di tornare per qualche ora a Madrid per assistere al Clasico che si sta disputando in questi minuti. L’ex numero 7 dei Galacticos è in tribuna per dare manforte ai suoi vecchi compagni in vista di Real Madrid-Barcellona, gara valida per il primato in Liga. Al momento il Barcellona è a +2 dagli acerrimmi rivali del Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane, questa sera, ha la possibilità di volare in testa alla classifica davanti ai propri tifosi.