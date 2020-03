Tweet on Twitter

Oroscopo di oggi 1 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 1 Marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Problemi sul lavoro e nella vita privata. Alcuni risultati che avevi sperato e che ti eri prefissato, sono stati compromessi. Domenica arriverà una giornata importante per quel che riguarda i sentimenti.

Toro. Periodo di recupero, marzo sarà un mese determinante. Questo week-end si concluderà in maniera piacevole, le persone a te care ti circonderanno.

Gemelli. L’amore può tornare protagonista nella tua vita, le conoscenze avanzate in questo periodo possono prendere una piega diversa, portando in quello che è un vero e proprio rapporto di coppia. Nuovi incontri, infatti, favoriti dalle stelle.

Cancro. Periodo di confusione, ma l’influsso di Venere migliorerà i rapporti di coppia. Questa domenica sarà una giornata dalle belle emozioni, nuovi imprevisti. Dal 5 marzo l’influsso positivo di Venere migliorerà tutti i tipi di rapporto. Domenica sarà una giornata che vi regalerà belle, impreviste emozioni.

Leone. Contrasti di coppia, i prossimi giorni li vivrai con un po’ di agitazione. Ti consiglio prudenza, perché dal 5 marzo in poi potresti vivere ancora più di problemi legati alle discussioni.

Vergine. Recupero dopo una settimana vissuta sottotono. Non allarmatevi per le malattie, qualche stanchezza è normale averla. Quest’oggi sarà una giornata molto interessante per quel che concerne l’amore.

OROSCOPO VIDEO DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Venere a tuo favore, qualcosa sta bollendo in pentola per i tuoi sentimenti. In amore potrebbe venir fuori qualcosa di positivo, domenica sarà una giornata molto piacevole. Ti consiglio di evitare però di prendere delle decisioni affrettate.

Scorpione. Il lavoro ti agita, sei sotto pressione. Poco a poco verrai fuori da questo momento un po’ caotico, favoriti i nuovi incontri che potrebbero regalarti qualche sorpresa per quel che riguarda i sentimenti.

Sagittario. Ritrova le emozioni, accantona gli impegni lavorativi, quando puoi. Dedicati alla tua relazione e consiglio soprattutto di perseguire quelle appena cominciate.

Capricorno. Sei carico di energia, prendi le distanze dalle cose e dalle persone che te la tolgono. Domenica sarà una giornata che vivrai tra alti e bassi, con l’umore che sarà altalenante.

Acquario. Vivi un po’ di malumore in quest’ultimo periodo, le condizioni economiche ti preoccupano. Nel week-end, per questo, evita contrasti di coppia. Ulteriori discussioni potrebbero compromettere la vostra relazione.

Pesci. Il cielo indica che sarà una domenica serena. Sarà caratterizzata dalla fortuna, sotto ogni punto di vista. Porta avanti i tuoi progetti, è il momento giusto per farlo.