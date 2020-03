Notizie Roma, Fonseca: “L’Atalanta corre, nessuna pressione per l’Europa League”

Ultime Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Cagliari:

Le parole di Fonseca

“Kalinic? Abbiamo cambiato 5 calciatori rispetto al Gent, molti erano stanchi come Dzeko ed ho deciso di giocare con chi si sta allenando bene. Gli altri che hanno giocato, hanno fatto una buona gara.

Sofferenza? Non abbiamo bisogno di soffrire così per la partita, avevamo fatto una bellissima gara e potevamo chiuderla prima. Avevamo avuto 5 occasioni chiari da rete. Non era giusto non vincere.

Mkhitaryan? Non posso dire se sarebbe stato diverso con lui, ora sta tornando in forma ed ha fatto una bellissima partita. Sta migliorando giorno dopo giorno. E’ un calciatore importante. Con Pellegrini? Questi sono buoni problemi per i tecnici, peggio quando non si può scegliere. In molte partite c’è spazio per tutti i calciatori.

Io so che possiamo rischiare ma la marcatura preventiva è sempre stata fatta dai centrocampisti e dai due difensori, è un rischio ma abbiamo creato tanto. Il Cagliari non ha avuto molte occasioni per segnare.

Classifica ed Atalanta? Sta facendo un grande campionato, sono forti e dobbiamo dirlo. In attacco sono forti e sono in un buon momento, noi vogliamo lottare fino alla fine per arrivare in Champions League. Dobbiamo credere e lottare. Vogliamo arrivare alla fine e giocarcela.