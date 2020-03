Notizie Milan, nessuna reazione alle parole di Boban. Sarà addio?

Zvone Boban ed il Milan sono ormai ai titoli di coda. A dircelo è la Gazzetta dello Sport, partendo da un concetto molto semplice: se dopo le parole del croato non c’è stata nessuna presa di posizione da parte del resta della società, ci sono le condizioni per andare avanti?

Ultime Milan, Boban ai saluti

Anche il silenzio vale come risposta. Ed in questo caso, come notizia. In una giornata chiassosa come quella di ieri, animata dal rinvio improvviso di alcune gare, fa comunque rumore la situazione societaria in casa rossonera. Le voci sulle telefonate con il manager tedesco Ralf Rangnick non si sono affievolite dopo le dichiarazioni dell’a.d. del Milan, anzi. E Boban non ha gradito il fatto che chi lavora all’area tecnica sia stato tenuto all’oscuro di manovre legittime nella sostanza, ma non nella forma ed ha deciso quindi di uscire allo scoperto.

Ultimissime Milan, le tre possibilità

Dopo la presa di posizione di Boban, l’opzione più realistica è l’addio dei due dirigenti (difficile immaginare che Maldini resti, dopo aver vissuto l’addio di Leonardo e lo strappo di Boban). Meno probabile un chiarimento fra Gazidis e Boban: il croato potrebbe anche restare, con rassicurazione di poter svolgere il suo lavoro senza ingerenze. Altra ipotesi, ancora meno probabile: l’addio di Gazidis, che ha un contratto blindatissimo. Servirà un incontro ed è atteso infatti nei prossimi giorni: si dovrà capire con chiarezza quali siano obiettivi e risorse per la prossima stagione, ma la sensazione è che l’anno prossimo il Milan comincerà un’altra rivoluzione con una bandiera in meno.