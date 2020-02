Notizie Inter, Marotta attacca: “Con altri rinvii salta il campionato”

Beppe Marotta si sfoga ai microfoni della Gazzetta dello Sport: l’amministratore delegato dell’Inter continua a sottolineare i rischi che potrebbero derivare dall’atteggiamento con cui si sta affrontando l’emergenza Coronavirus nel mondo del calcio in Italia.

Ultime Inter, Marotta all’attacco

Dopo aver già lanciato una serie di bordate all’indirizzo delle autorità che hanno deciso di rinviare Juventus-Inter assieme ad altre 4 gare di Serie A, in serata il dirigente nerazzurro ha aggiunto: “Così la Serie A è falsata, dalla Lega un’azione grave. Se saltano altre partite il campionato potrebbe non concludersi. Pressioni della Juventus? Non mi interessa. Con il Sassuolo si giochi a porte aperte“. L’attacco finisce quindi per essere indirizzato principalmente al presidente della Lega Serie A, Paolo Del Pino.

Serie A, cronaca di una tragicommedia

Una situazione che, come fatto notare da molti, ha assunto i contorni del grottesco. Si è arrivati alla situazione paradossale dove in uno stadio come l’Allianz, si possa giocare mercoledì sera per la Coppia Italia ed anche a porte aperte (seppur senza tifosi da regioni a rischio) mentre non è stato possibile disputarsi il match tra Juve ed Inter 3 giorni prima, neanche a porte chiuse. Oppure tifosi dell’Atalanta, proveniente quindi da una regione a rischio, domani potrebbero senza restrizioni affrontare la trasferta al Via del Mare di Lecce.