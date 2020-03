Tweet on Twitter

Notizie Inter, Marotta replica: “C’è incongruenza, scelta non condivisa in Serie A”

Ultime Inter | Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Due dove ha replicato ancora una volta alle dichiarazioni ufficiali della Lega Calcio

“Oggi il Consiglio si è basato su richiesta dell’Inter per quanto deciso dalla Lega. Vorrei parlare da amministratore delegato nerazzurro, oggi devo dire che sono preoccupato dopo la decisione di ieri. Questa è stata improvida e non tiene conto della situazione nel campionato di Serie A.

In questo momento, nel tutelare gli interessi dell’Inter, tutelo anche quelli degli altri club e del campionato di Serie A.

Sapete come è andata, lunedì la Lega Calcio ha chiesto a Governo, FIGC e CONI di giocare a porte chiuse. Giovedì ha emanato un comunicato elencando le partite che si sarebbero dovute disputare con gli stadi vuoti e poi sabato c’è stato un dietrofront repentino senza motivazioni. Ciò ha portato disagio in molto club, inoltre ha creato uno squilibrio competitivo in Serie A. Ritengo che il campionato sia sfalsato.

Juve-Inter di lunedì? Questo era un boccone avvelenato messomi in bocca. Si propone di scendere in campo di lunedì, ma ci sono le partite di Coppa Italia e queste sarebbero dovuto essere rinviate quindi era impraticabile giocare.

Juventus di mercoledì? Insieme decideremo, servirà anche il consenso delle altre società, ma è una situazione complicata perché il prossimo turno ci saranno altre cinque partite condizionate dal nuovo provvedimento. Bisognerebbe giocare a porte chiuse”.

Ultime Inter: l’accusa di Marotta

Marotta ha poi parlato dei prossimi impegni dell’Inter e della possibilità che i nerazzurri giochino a porte chiuse:

“Sassuolo a porte chiuse? Ora la mia opposizione nasce dalla logica di non disputare ieri cinque partite per lo stesso motivo. Per questo parlo di mancata competitività, nelle scelte c’è incongruenza.