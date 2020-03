Juventus, Ronaldo-Dybala: lo sfogo a Lione fa il giro del web (VIDEO)

News Juventus, Ronaldo e Dybala si sfogano a Lione: “Non ci supporta nessuno”

News Juventus, Ronaldo e Dybala pizzicati dalle telecamere a Lione | Il centravanti bianconero, Cristiano Ronaldo, avrebbe provato a motivare i suoi, scambiandosi un po’ di opinioni con il suo compagno di reparto. Negli spogliatoi di Lione, durante l’intervallo del match di Champions League, è stato ripreso un momento particolare e di sfogo tra Dybala e il campione portoghese. Le telecamere di RMC Sport hanno inquadrato e mostrato una lamentela dei due calciatori, in merito al poco supporto arrivato dai propri centrocampisti. Dalle voci, si sente: “Siamo soli. I centrocampisti non ci supportano”. Parola del portoghese, che ha trovato la replica poi di Dybala.

Ultime Juventus, il video dello sfogo tra Cristiano Ronaldo e Dybala

Un ruolo da allenatore e giocatore quello di CR7, il giornale piemontese ilbianconero.com, ha parlato delle immagini che raccontano dello sfogo tra Cristiano Ronaldo e Dybala nel corso dell’intervallo di Lione-Juventus. Volti sconsolati dei due giocatori, che tra primo e secondo tempo analizzavano cosa non era andato per il verso giusto nella prima frazione di gioco. Paulo Dybala, all’analisi del compagno di squadra, avrebbe risposto con un accenno: “Non la prende nessuno”. La replica, poi di Ronaldo: “Si, anche sulle seconde palle”.

All’Allianz Stadium bisognerà trovare maggiore compattezza, la formazione di Maurizio Sarri dovrà lavorare da squadra, per trovare un ribaltone che ad oggi risulta comunque complicata. Non dovrà sottovalutare la prestazione che andrà in scena dei francesi, pronti giustamente a chiudersi, per evitare un Atletico Madrid 2.0. Quello che segue, è il video che ritrae Cristiano Ronaldo e Dybala nel corso dell’intervallo.