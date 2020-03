News Brescia, Cellino si sfoga dopo il rinvio delle partite: ecco le parole del patron delle rondinelle

News Brescia – Cellino | Parole dure del numero uno del Brescia Calcio. Sì, perché Massimo Cellino ha detto la sua dopo il rinvio di ben cinque partite nel corso dell’imminente giornata di Serie A. L’allarme coronavirus arriva anche in Serie A, trovando praticamente la sospensione per tutte le Regioni coinvolte. La Lega, nella giornata di ieri, ha infatti deciso di rinviare al 13 maggio tutte le sfide che riguardano le Regioni del nord Italia. Tra queste, a Reggio Emilia, anche Sassuolo-Brescia. Forse il presidente delle Rondinelle, avrebbe gradito di giocare e andare avanti, anche al costo di vedere un Mapei Stadium vuoto e a porte chiuse.

Ultime Brescia, Cellino sbotta dopo i rinvii: “E’ stato falsato il campionato, per l’ennesima volta”

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia del rinvio di alcune partite di Serie A, per il motivo legato al coronavirus. Sono arrivate le reazioni dei diversi club del massimo campionato italiano e tra questi, anche quella del Brescia. Attraverso le parole di Cellino, riportate dal quotidiano piemontese Tuttosport, tutto lo sfogo della società: “E’ stato falsato il campionato italiano, per l’ennesima volta. Io preferisco non aggiungere altro in merito, perché sono abbastanza disgustato”. Questa la reazione dell’ex presidente del Cagliari dopo i rinvii di Juve-Inter, Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Parma-Spal e soprattutto, ovviamente, Sassuolo-Brescia.