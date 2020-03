Mercato Juventus, Sancho lontanissimo: il PSG pronto ad una cifra monstre

Mercato Juventus: Sancho, il PSG è in vantaggio

Mercato Juventus Sancho | Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, con le big che si stanno attivando già da adesso nel programmare vari colpi in vista dell’estate. Paratici sta studiando vari profili in giro per l’Europa, ed in particolare qualche giovane interessante. Nel mirino bianconero c’è da qualche mese Jadon Sancho, considerato da molti come il giocatore più talentuoso in circolazione, oltre che il futuro della Nazionale inglese. L’esterno milita nel Borussia Dortmund, e in Germania sembra aver trovato la sua dimensione, dispensando assist e gol quasi ogni partita.

Sancho ha un futuro roseo davanti a lui, ed è ovvio che la Vecchia Signora ci abbia fatto un pensierino. Con lei però tante altre squadre, e soprattutto il PSG, che nelle ultime ore sembra essersi portata parecchio avanti nella trattativa. Stando a quanto riportato dal Mirror, pare che il club parigino sia pronto alla cifra monstre di 116 milioni di euro per Sancho. Una beffa ben servita alla Juventus.

News Juventus: altro colpo in canna dalla Bundes

Sancho è un obiettivo ormai lontanissimo per la Juventus, che sarà costretta presto a virare su altri profili. Intanto in Germania c’è un altro giovane da tenere d’occhio: Kai Havertz, già sondato attentamente negli scorsi mesi. Questa la situazione attuale.