Juventus-Inter, Marotta torna a parlare | Il rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio non è stato digerito dall’ambiente nerazzurro che sta vagliando tante ipotesi di recupero. La gara si sarebbe dovuta disputare questa sera a porte chiuse ma la Lega Calcio ha poi deciso di rinviarla. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato delle nuove possibilità di disputare la gara nelle prossime settimane.

Juventus-Inter, le dichiarazioni di Marotta

A Telelombardia, l’ad dell’Inter è tornato a parlare del caos intorno alla gara tra Juventus e Inter.

“Ci sono stati dei confronti durante la settimana ma quello che è abbastanza strano è che la Lega giovedì abbia emesso un comunicato con cinque partite a porte chiuse e poi in meno 48 ore ha disatteso il Ministero. C’è da recitare un mea culpa. Per prendere determinate decisioni, la Lega avrebbe dovuto convocare un consiglio straordinario e un’assemblea. Cosa che è stata fatta solo oggi e che verrà fatta anche mercoledì, altra anomalia. Giocare a porte chiuse non è un desiderio nella testa di chiunque ma ritengo anche che giocare a porte chiuse fosse indispensabile vista la situazione”.

Marotta sulla data del 9 marzo

L’ad interista ha parlato della possibilità di svolgere la gara lunedì 9 marzo.

“Abbiamo chiesto alla Lega di elaborare due o tre criteri nuovi da presentare all’assemblea. Questa è un’anticipazione ma che deve essere portata al vaglio dell’assemblea assieme ad altre due soluzioni. L’importante è che venga assicurata la regolarità del campionato: se non si gioca a porte chiuse questa domenica non si può pensare di giocare a porte chiuse prossima settimana. Ci aspettiamo due o tre ipotesi, dopodiché valuteremo quale sarà l’ipotesi migliore anche se sappiamo che dovremo accettare un’ipotesi che porterà sofferenze per i club. Mercoledì valuteremo“.