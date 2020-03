Lecce-Atalanta 2-7: Zapata e Ilicic travolgenti, inutile eurogol di Saponara

Lecce-Atalanta: risultato e sintesi del match

Match davvero infuocato al Via del Mare, dove oggi si affrontavano Lecce ed Atalanta. Una partita importante per entrambe le squadre, per ovvi motivi diversi. La squadra di Liverani cercava conferme dopo le ultime ottime prestazioni, mentre i bergamaschi per continuare a rotta spedita per i primi quattro posti. L’Atalanta parte fortissima, e al 17′ sfrutta un errore clamoroso di Donati che se la butta dentro da solo. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio, stavolta targato Zapata con un colpo di testa. Poi la reazione Lecce, prima con un eurogol di Saponara, e poi con lo stesso Donati, che al 40′ si fa perdonare a fa 2-2.

Il secondo tempo la storia cambia, e la squadra di Gasperini parte subito in maniera intensa. Al 47′ Ilicic sfrutta un mezzo rimpallo e segna subito per il nuovo vantaggio. Pochissimi minuti dopo Pasalic sulla fascia trova benissimo Zapata in mezzo all’area, il colombiano non può sbagliare. Il 5-2 arriverà invece al 62′, ancora una volta con Zapata, che sfrutta una giocata bellissima di Gomez e Ilicic. Nei minuti finali ci sarà spazio anche per il gol dell’ex di Luis Muriel e per quello di Malinovskyi.

Questi gli highlights del match.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula.

All. Liverani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino;Hatebeur, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

All. Gasperini.

TABELLINO

Ammonizioni: Hateboer (A) Palomino (A) Lucioni (L) Saponara (L)