Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali: tridente orobico, Mancosu ce la fa

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta: diamo un’occhiata alle scelte di Liverani e Gasperini a pochi secondi dal fischio d’inizio.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta

Ce la fa Mancosu, nonostante i problemi fisici. Con lui ci sarà Saponara a sostegno di Lapadula. Gasperini lascia a riposo Muriel, affidandosi al tridente delle meraviglie Gomez-Ilicic-Zapata. Aggiornamenti per l’emergenza Coronavirus: in questo momento si stanno effettuando dei controlli all’esterno dello stadio sulla temperatura corporea, non sono obbligatori, e tutti possono effettuarli.

Così in campo:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula.

All. Liverani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino;Hatebeur, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

All. Gasperini.