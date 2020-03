Ultime Lecce-Atalanta, le parole di Gasperini a fine match

Lecce Atalanta 2-7 Gasperini | Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria della propria squadra contro il Lecce. Vittoria netta della squadra bergamasca che consolida il quarto posto.

Lecce-Atalanta, parla Gasperini

“In certi ambienti la partita può andare in modo diverso. Da 0-2 siamo arrivati a 2-2, per fortuna ci sono state giocate straordinarie dei miei calciatori. Non abbiamo mai perso la concentrazione. Levo Ilicic e Gomez ed entrano Muriel e Malinovsky, questi sono grandi giocatori che vogliono mettersi in mostra. Queste partite giocate in questo modo danno entusiasmo, ma non era facile giocare a Lecce. E’ una squadra forte che in casa ha fermato Inter e Juve. Questo tipo di prestazione ci da forza sul campionato. Abbiamo un vantaggio che vogliamo allungare sulle avversare per la Champions League, vogliamo continuare a giocare questa competizione.

Spesso ci addormentiamo durante le partite, certe distrazioni non dovremmo averle. Noi facciamo tanti gol, ma scudetto è una parola grossa. Giocare lo scudetto non è facile. Servono 90 punti per vincere lo scudetto, non bastano solo i 20 gol in più a Juve e Atalanta. Perdiamo troppe partite. Ci sono tante squadre forti che lottano a livelli altissimi, non dimentichiamo il Napoli.

Spesso i giocatori li facciamo inserire dove sono gli arbitri, loro hanno sempre una grande visione del campo. Muriel quando sei in vantaggio ti ammazza, ma ci torna molto utile anche quando siamo in svantaggio”.