Segna Riccardo Saponara per il Lecce. Il club di Liverani si porta da 0-2 a 1-2 con l’Atalanta, gol fantastico del fantasista arrivato lo scorso gennaio.

Lecce-Atalanta, eurogol di Saponara (HIGHLIGHTS VIDEO)

Si sblocca la squadra di casa in Lecce-Atalanta. Dopo l’autogol di Donati e il gol di Zapata, il Lecce si porta 1-2 nel primo tempo grazie all’eurogol di Riccardo Saponara. Ripartenza della squadra di Liverani con il fantasista arrivato a gennaio dalla Fiorentina che a giro batte Gollini pietrificato. La squadra pugliese si sblocca dopo un avvio in difficoltà contro la squadra di Gasperini che era in pieno controllo del match.