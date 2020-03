Partita fantastica a Via del Mare tra Lecce e Atalanta. Si conclude Lecce-Atalanta, 2-7 da urlo in Serie A. Show di Zapata che firma una tripletta, poi gol fantastici di Saponara e Ilicic, Donati mette a segno un autogol e poi un gol. Nel finale Muriel e Malinovsky. Ecco la sintesi video della gara.

La sintesi e i gol di Lecce-Atalanta

Una partita che difficilmente sarà dimenticata in Serie A. Nel turno in cui sono rinviate 5 partite di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus, arrivano 9 gol in Lecce-Atalanta. Risultato di 2-7 per la squadra di Gasperini. Tripletta di Duvan Zapata, gol di Ilicic e Saponara, a segno anche Donati dopo aver commesso un autogol. Nel finale Muriel e Malinovksy.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO DI LECCE-ATALANTA