Juventus-Inter: si gioca lunedì 9 marzo? Si decide mercoledì

Juventus-Inter, ora è caos totale: potrebbe giocarsi il 9 marzo. Nonostante le notizie di oggi che parlavano della possibilità di giocare in settimana le gare rimandate, arriva una notizie che potrebbe cambiare tutto.

Come riportato da Sky Sport le società di Serie A starebbero per prendere in considerazione una nuova ipotesi. Molti club vorrebbero proporre di giocare le partite di questo turno di campionato nel fine settimana prossimo. In questo modo tutto il calendario di Serie A scalerebbe di una giornata ed il 13 maggio si giocherebbe l’ultima partita del girone di ritorno. Perchè lunedì 9 marzo? Perchè scadrebbe l’ordinanza che vieta la disputa delle partite nelle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus.

Ultime Juve-Inter: le altre ipotesi al vaglio

L’altra soluzione, invece, era quella di spostare le gare di Coppa Italia in programma questa settimana. Tuttavia l’Allianz Stadium resterebbe blindato almeno per i tifosi nerazzurri in arrivo dalla Lombardia, una delle tre regioni nella quale non si potrà scendere in campo regolarmente fino a domenica 8 marzo.

Il tutto, in ogni caso, sarà discusso mercoledì in assemblea di Lega. Difficile, dunque, che in sole 24 ore si decida di giocare. Difficile ma non impossibile visto che in questi ultimi giorni abbiamo assistito a decisione imrpovvise e repentine.