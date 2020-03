Juventus-Inter, si gioca mercoledì | Caos e voci che si susseguono di ora in ora per il rinvio di Juventus-Inter, inizialmente in programma questa sera. Pochi giorni fa la gara è stata ufficialmente rinviata al 13 maggio ma in queste ore si sta discutendo di un possibile anticipo rispetto alla data stabilita. Le due società, insieme alla Lega Calcio, stanno lavorando per far svolgere la partita nei prossimi giorni ed è spuntata una nuova data utile: mercoledì 4 marzo.

Stando a quanto riferisce la redazione di Sportmediaset, sarebbe stata trovata l’intesa per una nuova data: mercoledì 4 marzo. Manca solo un ok, si legge sul portale, cioè quello dell’Inter. Se la data fosse confermata, ci sarà la conferma del posticipo delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, attualmente in programma il 4 e 5 marzo, proprio con Inter e Juvetnus impegnate. Verrebbero rinviatea maggio, dunque, Napoli-Inter e Juventus-Milan ad una settimana dalla finalissima.

Non è ancora arrivata la decisione ufficiale della Lega Calcio ma si va verso questa decisione. Da definire anche la questione tifosi. La gara potrebbe essere disputata a porte aperte, con le stesse restrizioni previste per la gara di Coppa Italia contro il Milan e cioè il divieto per i tifosi provenienti da alcune regioni.

Le parole di Malagò

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto in esclusiva a Pressing. Ha parlato della possibilità di far recuperare la partita in settimana: “Juve Inter in settimana è la soluzione migliore”