Inter-Sampdoria, la proposta estrema di Condò per il recupero

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a proposito delle modalità di recupero di Inter-Sampdoria.

Recupero Inter-Sampdoria, le parole di Condò

Tutto è cominciato lì: Inter-Sampdoria è stato il primo caso lampante di spostamento di una gara a causa dell’emergenza Coronavirus. Paradossalmente, è l’unica gara che per il momento non ha una data per il recupero ed il giornalista, in diretta a Sky, prova a trovare una soluzione: “Mi rifiuto di ridurmi a gufare le italiane nelle coppe europee pur di non minare la regolarità del campionato, che possa disputarsi. Per esempio c’è Inter-Sampdoria, da giocare quanto prima, un problema da risolvere quanto prima. Pensavo ad una proposta che sarebbe estrema lo so, ma forse è l’unica soluzione. Al ritorno dalle Nazionali, Samp e Inter dovrebbero giocare domenica 5 aprile contro SPAL e Bologna, entrambe in casa. Ebbene se entrambe le gare fossero anticipate al sabato, allora nerazzurri e blucerchiati potrebbero sfidarsi poi lunedì sera. Sono consapevole dell’estremità della soluzione di giocare dopo 48 ore, però è un piccolo contributo. Giocare con la Primavera in caso di altri rinvii? Non lo so, quel che è certo è che i calciatori non possono essere spremuti oltre un certo livello“.

Serie A, il Coronavirus ingolfa il calendario

Otto partite in 24 giorni: è il folle calendario che attende Inter e Juventus a maggio, tra campionato, Europa League e Coppa Italia (in caso di prosieguo del cammino nelle due coppe). Salvo modifiche, questi gli impegni delle due squadr:

JUVENTUS

3 maggio Udinese-Juventus

5/6 maggio Eventuale gara di ritorno semifinali Champions

10 maggio Sampdoria-Juventus

13 maggio Juventus-Inter

17 maggio Cagliari-Juventus

20 maggio Eventuale finale di Coppa Italia

24 maggio Roma-Juventus

30 maggio Eventuale finale Champions

INTER

3 maggio Inter-Fiorentina

7 maggio Eventuale ritorno semifinale di Europa League

10 maggio Genoa-Inter

13 maggio Juventus-Inter

17 maggio Inter-Napoli

20 maggio Eventuale finale di Coppa Italia

24 maggio Atalanta-Inter

27 maggio Eventuale finale di Europa League

Data da definire Inter-Sampdoria