Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma: diamo un’occhiata alle scelte di Maran e Fonseca a pochi minuti dal fischio d’inizio di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma

Sorprese per Cagliari Roma. Comunicate le formazioni ufficiali dei due allenatori, a sorpresa in panchina Dzeko, Simeone e Cragno. Titolare Paloschi e anche il giovane Villar per la Roma. Si rivede Kalinic in attacco e l’ex Olsen per il Cagliari. Le scelte di Maran e Fonseca.

Così in campo: