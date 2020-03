Il Napoli lancia una proposta attraverso il proprio direttore della comunicazione, Nicola Lombardo, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club: giocare quanto prima Juventus-Inter, magari mercoledì, e spostare a maggio, a ridosso della stessa finale, le due gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia previste per questa settimana.

Allarme Coronavirus, la proposta del Napoli

Il rinvio di Juventus-Inter ha fatto scaturire un maremoto nel calcio italiano. In questi momenti si sta tenendo un consiglio straordinario in Lega Calcio per dirimere la situazione. In contemporanea, arriva una proposta interessante da parte del Napoli. A Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club, sono demandate le parole del dirigente azzurro: “Chiediamo che si giochi il campionato, mentre le due gare di Coppa Italia possono senza problemi essere disputate a maggio. Crediamo che le competizioni altrimenti vengano falsate. Sono state cambiate le date delle partite, sarebbe più giusto per la salvaguardia del campionato e delle singole squadre che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e vengano spostate le 2 semifinali a maggio“.

La ragioni della proposta del Napoli

“Siamo di fronte ad un’emergenza mondiale“, conclude Lombardo, “e dobbiamo rispettare le misure che verranno prese. Il calcio è un’industria che merita in ogni caso delle tutele. A noi questa sembra la soluzione che prova a falsare meno le competizioni. Ne deriverebbe un giovamento per la Coppa Italia e la stessa Serie A”.