Coronavirus, Spadafora: “Squadre penalizzate? Stanchi gli infermieri non ci calciatori”

Coronavirus, Spadafora: “Squadre penalizzate? Lo dicano alla Lega”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle politiche giovanili, ha parlato ancora della situazione rinvii nel corso di un’intervista concessa a Domenica In:

“La Lega Serie A è autonoma, sistemi il calendario come vuole, magari spostando le gare di Coppa Italia. Alcune società pensando di essere stata penalizzata, allora lo facciano presente in Lega. Dopo sarà la Lega a smontare e rimontare le sue decisioni. Il problema è loro.

Le squadre dovrebbero giocare di più? Io penso che sotto stress siano gli infermieri. Tutti quelli che stanno facendo un gran lavoro a Codogno e per ora non riescono a trovare gente che dia loro il cambio da giorni. In questo momento lo sport non faccia cadere sul governo le sue responsabilità”.

Spadafora difende il governo: “Penso ad i cittadini”

Il ministro ha poi parlato della salute dei cittadini e delle esigente del governo che non si sposano in questo momento con quelle delle squadre di calcio. Durissima risposta del Ministro che non vuole entrare in beghe economiche: