Coronavirus, Serie A: terminato il consiglio straordinario, presa una decisione

Coronavirus, Serie A: l’esito del consiglio straordinario

Coronavirus Serie A | Una parte di campionato davvero surreale al momento, con l’allarme Coronavirus che ha impattato non poco sullo svolgimento delle attività sportive in Italia. La Serie A in particolare ne ha risentito parecchio, e nel corso di queste ultime due settimane ci sono state tante partite rinviate, compreso in questa giornata attuale.

Alcune partite si giocheranno a porte chiuse, e l’ad dell’Inter, Marotta, ha richiesto un consiglio straordinario di Lega per cercare di programmare al meglio le prossime mosse. In conference call presenti Dal Pino, De Siervo, Casasco, Antonello, Campoccia, Percassi, Scaloni, Lotito e lo stesso Marotta. Un consiglio che di fatto non ha portato a nessun tipo di risultato, se non nel rimandare nuovamente il tutto. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, pare che si sia optato per un’assemblea straordinaria.

Consiglio straordinario: assenti Juve, Roma e Napoli

Ancora tutto rimandato in Serie A, con una situazione che sta diventando spinosa e non poco. L’assemblea straordinaria potrebbe dare nuove direttive, e magari decidere almeno in parte le sorti del campionato da qui alla fine. Molti addetti ai lavori si sono detti infelici delle ultime decisioni (Marotta in primis), e una soluzione al momento sembra difficile da trovarsi. Intanto oggi erano assenti Juve, Roma e Napoli.