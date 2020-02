Coronavirus, Pistocchi attacca: “Rinvio Serie A? Campionato irregolare”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la decisione di rinviare le gare di Serie A inizialmente da giocarsi a porte chiuse, compresa Juventus-Inter.

Rinvio Serie A per emergenza Coronavirus, l’accusa di Pistocchi

Il giornalista ha lanciato della accuse molto forti in un’intervista, illustrando le motivazioni per le quali si possa già parlare di campionato falsato: “L’unica strategia seria è quella dell’UEFA, ossia andare avanti, si gioca a porte chiuse, ci sono tutti gli elementi per parlare di campionato irregolare. Il rinvio della gare comporta un sovraccarico non sostenibile. Mercoledì si gioca in uno stadio dove domenica sera invece non si può, siamo all’assurdo. Non so chi sia penalizzato, questo lo sapremo solo dopo, ma la situazione è surreale. Ma in Italia come ragionano? Dovevamo seguire la strada tracciata dall’Uefa: giocare a porte chiuse e poi fare un tavolo con il governo per capire se c’erano le possibilità per poter risarcire il danno economico in qualche modo“.

Figuraccia internazionale

Mentre in serata l’Inter ha convocato un consiglio straordinario, il giornalista si sofferma anche sulle conseguenze mediatiche delle ultime mosse delle autorità: “Penso alle persone che vivono fuori, visto che non si gioca il campionato, penseranno che la situazione è più grave di quella che è, conoscendo il popolo italiano. Poi la stessa persona guarda Lazio-Bologna, vede lo stadio pieno, e pensa legittimamente che siamo un po’ confusi“.