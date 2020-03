Coronavirus: Decreto Conte firmato, si gioca a porte chiuse

Coronavirus: Decreto Conte firmato dal Presidente del Consiglio. Mentre si continua a discutere in Lega su come fare per far proseguire il campionato di Serie A.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto che sarà in vigore fino all’8 marzo per il contenimento dei contagi da coronavirus.

Per quanto riguarda le attività sportive previste in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona è prevista.

“La sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”.

Le società potranno allenarsi ma sempre “a porte chiuse”. Inoltre è previsto anche il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti in queste Regioni e Province.

Coronavirus: mai più un “caso Atalanta”

Dunque, non sarà più possibile, come successo ai tifosi dell’Atalanta a Lecce, di recarsi in trasferta in altre regioni che non sia ancora state contaminate dal Coronavirus. In questa maniera il Consiglio dei Ministri spera di contenere la contaminazione e fermare il virus in queste settimane bollenti in attesa di capire come procedere per i giorni successivi al termine del Decreto che è stato approvato oggi. Ora toccherà alla Lega dare esecuzione e decidere come procedere con il campionato.