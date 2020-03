Calciomercato Roma, Smalling più lontano: Mourinho lo vuole al Tottenham

Calciomercato Roma: Smalling, Mourinho irrompe nella corsa

Calcio Mercato Roma Smalling | Una parte di stagione davvero molto delicata per la Roma, la quale sta cercando in tutti i modi di accumulare risultati per rifarsi dopo un brutto inizio 2020. La squadra di Fonseca nelle ultime due gare è riuscita a fare discretamente bene, e adesso il tecnico portoghese tornerà ad affidarsi alle sue solite pedine. Importante nelle gerarchie di squadre sicuramente Smalling, il quale ha avuto un grandissimo impatto sulla Serie A, e si è guadagnato con facilità il ruolo da titolare.

Il centrale inglese ha fin qui fatto molto bene, e le sue prestazioni hanno suscitato grande interesse da parte di molte squadre, sia italiane che estere. La Roma vorrebbe trattare con lo United per il riscatto, ma la situazione è molto complicata per via di un altro ostacolo: Josè Mourinho, il quale vorrebbe Smalling nel suo Tottenham. A riportarlo è il Daily Express.

News Roma: tutte le pretendenti per Smalling

Prendere in via definitiva Smalling non sarà un’impresa facile per la Roma, che dovrà guardarsi le spalle da tantissime pretendenti. In Serie ci sono la Juventus e l’Inter, mentre all’estero c’è anche l’Everton, che negli scorsi giorni ha fatto passi importanti nella corsa al giocatore. Questi i dettagli riportati dalla nostra redazione.