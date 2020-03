Calciomercato Napoli, Mertens vicino al rinnovo: cifre e dettagli dell’accordo

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Mertens pare abbia accettato il rinnovo

Calcio Mercato Napoli Mertens | Una stagione in netta risalita quella del Napoli, che anche ieri contro il Torino è riuscito a portare a casa bottino pieno. La squadra azzurra, dopo un pessimo inizio, sta tornando sugli ottimi livelli degli scorsi anni, e tanto lo deve soprattutto al “ritorno” di qualche singolo. In particolare Dries Mertens, sempre fondamentale, e che ieri subentrando dalla panchina ha servito l’assist decisivo per Di Lorenzo.

L’importanza del belga è ormai fuori discussione, e il Napoli sta facendo di tutto per il rinnovo. Oggi il pranzo con De Laurentiis, dal quale sono filtrate ottime notizie. Stando a quanto riportato da CalcioNapoli24 infatti, pare che il giocatore abbia accettato il rinnovo: biennale da 4,5 milioni di euro più bonus. Una splendida notizia, e che nelle prossime ore potrebbe essere ulteriormente confermata.

Mertens e il rinnovo: scacciato l’incubo?

Le parole di Giuntoli nella giornata di ieri avevano un spaventato il Napoli, ma alla fine sembra che Mertens ancora una volta abbia seguito il cuore. Il rinnovo è ormai ad un passo, e Gattuso insieme ai tifosi partenopei può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il belga non ha alcuna intenzione di fermarsi, e il Napoli con lui viaggia sulle ali dell’entusiasmo.