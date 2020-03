Calciomercato Napoli, Koulibaly allo United: il clamoroso retroscena

Calciomercato Napoli: Koulibaly, spunta un retroscena di giugno scorso

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il Napoli pensa al mercato, ed in particolare a blindare qualche gioiello. Mertens è molto vicino al rinnovo, mentre a preoccupare è la situazione relativa ad altri giocatori, come ad esempio Koulibaly. Il centrale senegalese sta vivendo un periodo difficoltoso per via di alcuni acciacchi fisici, e per di più le voci di mercato parlano di una cessione a giugno.

Le pretendenti per il difensore azzurro sono tante, ma una in particolare ha provato seriamente a prenderlo: parliamo del Manchester United. A proposito di questo nella giornata di oggi sembra essere spuntato un retroscena abbastanza clamoroso: stando a quanto riportato da La Gazzetta, pare che il Napoli abbia rifiutato scorsa estate un’offerta di ben 100 milioni di euro per Koulibaly. Una cifra molto alta, e che adesso potrebbe bastare eccome per far partire il giocatore.

News Napoli: Koulibaly partirà?

Il futuro di Koulibaly resta parecchio incerto, e in questi giorni più di qualche indiscrezione parla di una sua partenza a fine campionato. Chiaramente il Napoli vorrebbe tenersi stretto il suo centrale, ma la sensazione è che da qui a breve possa piombare ancora una volta qualche big. Stavolta sarà difficile rifiutare una proposta da 100 milioni di euro.