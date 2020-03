Calciomercato Milan, Gazidis sta pensando a Capello

Dopo le parole di Boban, a livello societario si è aperta ufficialmente la crisi in casa Milan: che, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, starebbe pensando a Capello in caso di addio del duo che il croato compone Maldini. Il mercato si fa anche così.

Calcio mercato Milan, pronto il ritorno di Capello

Questa mattina abbiamo già visto come la situazione stia precipitando, soprattutto per quel che riguarda la figura di Boban. Il croato è destinato a dire addio al Milan. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni, proprio tra Maldini, Gazidis ed Zvone, l’ad rossonero chiederà spiegazioni a entrambi di un reiterato malessere che l’attuale proprietà ritiene nocivo e immotivato. Servirà un mezzo miracolo per riportare il sereno: l’evenienza più probabile è che sarà addio a fine stagione. Fabio Capello potrebbe essere una delle figure ideali per rimpiazzarlo: attualmente opinionista per Sky, ha legato gran parte della sua carriera da allenatore e giocatore al Diavolo, con cui ha vinto tutto quando sedeva in panchina. Ad oggi, secondo quanto riferito dal quotidiano, è individuato come personaggio conoscitore dell’ambiente, ma non è ancora dato capire con quali mansioni.

Ultime Milan, su Capello c’è anche la Roma

A Roma intanto prosegue la trattativa per l’arrivo di Friedkin, nuovo proprietario in pectore dei giallorossi. Stando a quel che rivelano i colleghi del Leggo, ci sarà all’interno della società il figlio Ryan, ma non solo. Potrebbe esserci il ritorno in giallorosso di Fabio Capello, tra le figure dirigienziali.