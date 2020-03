Calciomercato Milan, Bernardeschi resta un obiettivo: i dettagli

Calciomercato Milan, non è ancora finita per Bernardeschi: le ultime

Calciomercato Milan – Bernardeschi | Il club rossonero ha fatto sul serio per Federico Bernardeschi e continuerà a farlo. Sì, perché dopo l’addio di Jesus Suso, l’idea di Boban e Maldini sarebbe andata sul talento italiano della Juventus. Tutto vero stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com: l’ipotesi scambio con Lucas Paquetà era stata avanzata dal club rossonero. La società milanista aveva caipto sin da subito che il campo con la Juventus, l’avrebbe visto praticamente poco, Federico Bernardeschi. La suggestione però non terminerà alla trattativa tentata nel corso di questo inverno. A giugno si ritenterà l’assalto, con il cartellino del giocatore che si è praticamente svalutato.

Se Paquetà continua a non convincere la Juventus, Federico Bernardeschi rimane invece un oggetto di desiderio per il club rossonero. Il Milan tenterà il tutto per tutto a fine stagione, Maurizio Sarri lo tiene ai margini della squadra ed è possibile una svolta per la sua carriera. La stagione in corso sta compromettendo anche Euro 2020, che arriverà al margine della stagione. Federico Bernardeschi non digerirebbe un’esclusione dalla spedizione di Roberto Mancini, la sua avventura alla Juventus potrebbe essere arrivata al capolinea dopo tre anni. Potrebbe ripartire dal Milan, ritrovando titolarità e continuità. Si capirà sicuramente molto di più a giugno, quando l’intera dirigenza sarà confermata o rinnovata.