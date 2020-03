Calciomercato Juventus, Tonali obiettivo complicato: insiste il Real Madrid

Calciomercato Juventus: su Tonali piomba il Real Madrid

Calcio Mercato Juventus Tonali | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, con una Juventus che non si ferma mai. I bianconeri stanno pensando a come rinforzarsi per la prossima stagione, e tengono d’occhio vari talenti, tra cui soprattutto Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia sta disputando un ottimo campionato, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tantissimi club.

Inutile specificare che si trattino di big, sia italiane che non. La Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza di tutto, ma la situazione attuale non è per nulla positiva. Il motivo? Sembra che anche il Real Madrid si sia inscritta alla corsa per Tonali, e che piano piano i Blancos stiano gettando le basi per trattare con il Brescia. A riportarlo nel pomeriggio il portale spagnolo El Desmarque.

Juventus-Real Madrid: si rinnova il duello mercato

Tonali è un obiettivo concreto per la Juventus, la quale però dovrà faticare parecchio se vuole battere l’agguerrita concorrenza del Real Madrid. Ancora una volta il club spagnolo è sulla strada dei bianconeri, per Tonali così come per Pogba. La sensazione è che da qui ai prossimi mesi ci sarà una doppia sfida, chiaramente a suon di offerte.