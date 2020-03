Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon: parla l’agente

Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon: l’agente Martina svela il futuro di Gigi

Calciomercato Juventus – Rinnovo Buffon | Nei giorni di caos legati al coronavirus e al rinvio delle partite – Juventus-Inter protagonista di queste – è tempo di pensare anche al calcio. Non solo alla caotica situazione che gira attorno alla Serie A. Proprio in casa Juventus, si riflette sul futuro di Gianluigi Buffon.

E’ tornato in Italia Buffon e il tema resta sempre lo stesso: quanto resterà ancora in attività il numero uno storico della Nazionale italiana? A parlare, in prima persona, è proprio l’agente del portiere della Juventus, Silvano Martina. L’agente parla ai microfoni di Tuttomercatoweb e spende anche parole sul rinvio delle partite: “Se hanno deciso così, saranno state buone le ragioni. Rinviarle tutte? Magari ci sarebbe stata una regolarità maggiore. La lotta scudetto sarà decisa alla fine, se i giochi non saranno già fatti. Non tutte le annate sono uguali, per la Juve sarà nuovamente difficile vincere uno scudetto, già vincerne uno solo è complicato… figuriamoci nove di fila”.

Ultime Juventus, le parole dell’agente di Buffon sul rinnovo

Ha continuato, nel corso dell’intervista, a parlare del campionato di Serie A, che vive una situazione complessa. L’agente anche di Padelli, tra gli altri, parla della competitività del campionato italiano: “C’è anche la Lazio nella corsa scudetto, io dico che il fatto di non giocare le coppe, aiuta. Ha tutte le carte in regola per giocarsela”.

Buffon rinnova per un altro anno con la Juventus? “Non lo so, non è stato ancora avanzato nessun dialogo sulla questione. Deciderà lui cosa è meglio per il suo futuro. Io vi posso dire che al momento lo trovo in forma, sta bene… Non ne abbiamo ancora parlato, vediamo quello che succede”.