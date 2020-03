Calciomercato Juventus: Dybala al Real Madrid, ma ad una condizione

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Dybala può dire addio, Real alla finestra

Calcio Mercato Juventus Dybala | La Juventus continua a fare mercato, e a distanza di qualche mese dalla fine della stagione, Paratici e il suo staff stanno cercando di gestire al meglio la situazione relativa a qualche giocatore in rosa. Caso spinoso potrebbe diventare quello relativo a Paulo Dybala, il quale attualmente sembrerebbe essere un po all’ombra di Cristiano Ronaldo. L’attaccante argentino stando a quanto riportato da Don Balon, potrebbe dire addio a fine stagione, e ci sarebbero già diverse squadre alla finestra. Una su tutte il Real Madrid, che ad oggi resta in pole per la Joya.

I Blancos avrebbero identifico nel giocatore bianconero il profilo ideale da cui ripartire, ma la trattativa potrebbe concretizzarsi ad una sola condizione: l’addio in contemporanea di Gareth Bale, da tempo ai margini delle gerarchie di Zidane. Un intreccio di mercato clamoroso, e una vera e propria bomba dalla Spagna.

News Juventus: per Dybala altra ipotesi

Non solo il Real Madrid su Dybala. Sul giocatore argentino è infatti piombato anche il PSG, il quale negli scorsi giorni ha cominciato a fare i primi passi. Il club parigino aveva già sondato il giocatore in passato, ma senza mai riuscire a trovare un accordo totale. Che sia la volta buona?