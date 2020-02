Inter, Zidane parla di Lautaro | Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un periodo particolarmente complicato in estate. Senza rinnovo contrattuale, i nerazzurri rischiano di perdere Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro e su di lui si sono fiondati i top club europei. Tra questi anche il Real Madrid di Zinedine Zidane che ha parlato proprio dell’interesse per Lautaro.

Inter, pericolo Real Madrid su Lautaro Martinez: le parole di Zidane

Domani sera si giocherà Real Madrid-Barcellona al Santiago Bernabeu, partita valida per il primato in Liga. Il Clasico rischia di diventare partita anche di calciomercato per Lautaro Martinez. Entrambi i club sono interessati al Toro dell’Inter e in estate potrebbero avviare una vera e propria asta per accaparrarsi l’argentino. Alla vigilia del match clou del calcio spagnolo, Zinedine Zidane, ha parlato dell’interesse per Martinez.

“Non penso nulla. Io lavoro con quelli che ho a disposizione e tutti stiamo pensando solamente alla sfida con il Barcellona”.

Zidane sulla gara con il Barcellona

Il tecnico del Real Madrid si è concentrato anche sulla sfida contro il Barcellona.

“In una partita contro una rivale così forte, l’importante è reagire e giocare come abbiamo fatto per 78 minuti contro il Manchester City. Domani ci sono tre punti in palio, ed è una partita diversa dalle altre. Ma giochiamo in casa e dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Dopo questa gara ce ne saranno altre 12 e daremo tutto per vincere”.

Ricetta per il Clasico? “Cuore, testa e unione del gruppo. Solo così si porta a casa una partita così importante“.