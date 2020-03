Calciomercato Inter: Lautaro Martinez al Real Madrid

Inter news Lautaro Martinez Real Madrid | Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è finito nel mirino dei migliori club del mondo. Il giovane argentino è definitivamente esploso in questa stagione sotto la gestione di Antonio Conte. Intanto, la dirigenza nerazzurra, sta trattando con il calciatore e il suo agente per abolire quella clausola rescissoria presente nel contratto di Lautaro, una clausola di 111 milioni di euro per portarlo via da Milano. Tanti i club interessanti, ma su tutti ci sono Barcellona e Real Madrid che si sfidano in un Clasico di mercato.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez verso il Real Madrid, Florentino Perez paga la clausola

Lautaro Martinez continua a convincere in Serie A, ma soprattutto in Europa. Rendimento straordinario e di grande continuità del calciatore argentino. Barcellona e Real Madrid alla ricerca di una punta per il futuro visti i contratti in scadenza e l’età di Suarez e Benzema. Sembrava in netto vantaggio il Barcellona, ma come riportato in queste ore dalla stampa spagnola, ci sarebbe stata un’accelerazione forte da parte del Real. Florentino Perez in persona starebbe spingendo per portare Lautaro a Madrid e pagare subito di 111 milioni di euro della clausola.

Queste la parole di Zidane su Lautaro:

“Non penso nulla. Io lavoro con quelli che ho a disposizione e tutti stiamo pensando solamente alla sfida con il Barcellona”.