Calciomercato Inter: Aubameyang verso il Barcellona, c’è l’ok dell’Arsenal

Calciomercato Inter, Aubameyang lascia l’Arsenal

Calciomercato Inter Aubameyang Barcellona | Pierre-Emerick Aubameyang sempre più vicino all’addio dall’Arsenal. Il centravanti gabonese, in scadenza di contratto nel 2021 lascerà la prossima estate il club londinese. Nessun rinnovo e via libera per trovare una nuova sistemazione. Quasi sicuramente l’Arsenal non farà parte della prossima Champions League, competizione che Aubameyang vuole giocare. L’Inter valuta l’occasione di mercato, in particolare se dovesse arrivare la cessione di Lautaro Martinez, corteggiato tra i migliori club come Barcellona e Real Madrid. Oltre all’Inter, però, ci sono tanti club che pensano alla punta dell’Arsenal, come proprio il Barcellona.

Calciomercato Inter: Aubameyang verso il Barcellona

L’addio di Aubameyang è dunque questione di tempo. Il calciatore è pronto a lasciare l’Inghilterra tra qualche mese. Via il calciatore dai Gunners, con Marotta che valuta con attenzione l’ennesimo colpo dalla Premier League per la società di Suning. L’attaccante, che in estate farà 31 anni, potrebbe partire per un cifra inferiore ai 50 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2021. In questa stagione ha già superato quota 20 gol, intanto, come riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano inglese Sunday Express, Pierre-Emerick Aubameyang è sempre più vicino al Barcellona per la prossima stagione. Per esigenze di bilancio, il club inglese dovrebbe fare un sacrificio importante, come quello dell’attaccante del Gabon. L’Inter continuerà a monitorare la questione attaccanti, la prossima estate potrebbero esserci nuovi arrivi importanti in Serie A.