Cagliari-Roma: risultato, sintesi, gol e highlights

Cagliari-Roma: il risultato della gara. Partita delicatissima oggi alla Sardegna Arena.

Cagliari-Roma: il primo tempo

Parte forte la squadra di casa che trova subito il gol con Joao Pedro che a metà del primo tempo mette dentro la rete del vantaggio per i padroni di casa. La squadra di Fonseca risponde con Nikola Kalinic, schierato a sorpresa dal tecnico portoghese. Il croato sfrutta un’indecisione della difesa isolana e mette dentro di testa. Al 40′ è ancora Kalinic a trovare il gol sfruttando il lavoro dei compagni e siglando il gol da due passi.

Cagliari-Roma: il secondo tempo

Nella ripresa la roma spinge ancora e sfiora la rete con Kluivert. L’olandese centra la traversa e va vicino al gol. Tuttavia poco dopo è ancora Kluivert ad essere pericolo ed a trovare il 3-1 in contropiede battendo il portiere di casa sul suo palo. Ma il Cagliari è ancora in partita ed accorcia le distanze con Pereiro che con il sinistro fulmina Pau Lopez sul palo lungo. All’80’ ancora in gol la Roma con Kolarov che da punizione segna ancora e chiude la gara mettendo dentro un cross pericoloso che nessuno sembra deviare e la partita è chiusa. Tuttavia nel finale Smalling tocca con la mano ed è rigore, dal dischetto va Joao Pedro che prima si parare il tiro da Pau Lopez, poi segna la ribattuta.