Cagliari-Roma: Joao Pedro per il vantaggio, rimonta Kalinic con la doppietta – VIDEO

Cagliari-Romo, i gol di Joao Pedro e Kalinic

Partita molto bella in Sardegna, dove si stanno affrontando Cagliari e Roma. Il match si apre subito in modo molto intenso, e dopo un’attenta fase di studio ecco che arriva il vantaggio siglato Joao Pedro. Palla in profondità per il brasiliano e tiro di controbalzo, battuto Pau Lopez. Il pareggio è immediato, con Kalinic che di testa sfrutta l’errore grossolano di Luca Pellegrini. Più tardi arriva addirittura la rimonta, ancora una volta con l’attaccante croato della Roma, che non può sbagliare davanti la porta. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2-1 in favore dei giallorossi.