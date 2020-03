Tweet on Twitter

Cagliari, esonero per Maran possibile, le parole

Notizie Cagliari, Rolando Maran potrebbe essere esonerato. Dopo l’ennesima sconfitta degli isolani, il tecnico ha parlato a Sky Sport dopo la gara:

Ultime Cagliari, parla Maran

“Carattere? Ci abbiamo credito fino alla fine ma non è bastato, oggi è mancata robustezza. Abbiamo concesso troppo facilmente, abbiamo subito con facilità. Questi ragazzi stanno tirando fuori il massimo da loro stessi. C’è un po’ di paura e ne vengono fuori situazioni che paghiamo a caro prezzo.

La Roma è già pericolosa di suo, c’è stato il cuore fino alla fine per provarci. Nei frangenti in cui sembravamo più sicuri ci siamo fatti male.

Ci sono tanti episodi che non sono girati, stiamo concedendo e questo dispiace. Se vedo la squadra nell’applicazione sono contento ma nei frangenti decisivi si perde l’attenzione.

Tre mesi senza vittorie? Invece di dare risposte posso solo manifestare dispiacere per i tifosi e per il presidente. E’ grande il dispiacere, vedere il cuore fino alla fine significa che c’è la voglia di non mollare. Questo testimonia cosa hanno dentro i ragazzi. Ci dispiace e ci scusiamo.

Manca cattiveria? Nel primo tempo e nei primi minuti ho visto che tutte le situazioni sono partite da palla nostra, ci siamo fatti prendere in contropiede. Non ci siamo esposti, però dobbiamo curare certi dettagli come gli anticipi”.