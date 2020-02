Rinvii partite Serie A, Marino risponde a Marotta

Ultime Udinese, rinvii partite Serie A: Marino risponde a Marotta | Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il rinvio delle partite di Serie A. Il dirigente dell’Udinese risponde anche alle dichiarazioni di Marotta.

Ultime Udinese, le parole di Marino

“Non ci sono problemi da parte nostra per recuperare. Non abbiamo coppe da giocare. Giocare una partita in casa a porte chiuse è penalizzante e tutti lo sappiamo. La squadra di casa è oggettivamente penalizzata in una situazione simile. La Lega ha fatto l’errore di chiedere se si volesse giocare a porte chiuse. Sarebbero state colpite e penalizzate anche tutte le regioni che lottano con il Coronavirus.

Non sono d’accordo con le parole di Marotta. Il campionato irregolare non conta niente di fronte a questa situazione legata all’epidemia. Mi sarei aspettato più una lettera da parte della Lega dove chiedeva al governo di essere pronti anche a fermare il torneo di Serie A. Non credo che una partita a porte chiuse non provochi danni a livello sanitario. Stiamo parlando di un danno economico per noi visti i 15mila abbonati che avremmo dovuto rimborsare. Non capisco perché la Lega si è voluta sostituire al Governo in una situazione simile, cosa conta tutto questo con l’epidemia e la salute?”.