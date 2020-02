Milan news, Pioli parla dei rinvii in Serie A e delle condizioni dei suoi calciatori

Milan news Pioli | Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il rinvio della gara dei rossoneri a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ultime Milan, le parole di Pioli

“Coronavirus? E’ una situazione complicata, all’inizio è stato tutto estremizzato, adesso cercano di riportare le cose alla normalità, speriamo si risolva tutto per il meglio e il prima possibile. Vedere Milano con così poca gente fa male. Ci sono tante persone che stanno combattendo in questa grave situazione, vanno solo elogiate. Speriamo di vincere tutti insieme questa battaglia.

Felice che non si giochi a porte chiuse. Il calcio è passione e a porte chiuse non c’è, mi ero preoccupato per tutta la settimana fare capire a questi ragazzi com’è giocare senza tifosi. Si sarebbe potuto decidere prima.

Donnarumma sta meglio, per mercoledì con la Juve in Coppa c’è qualche possibilità in più che giochi. Oggi si allena con la squadra. Dobbiamo migliorare qualche situazione che si è vista contro la Fiorentina. Ci è mancato l’istinto killer in quella partita.

Ibra è diventato un campione, unico per il talento, per la sua ambizione. Solo con la sua motivazione si possono ottenere risultati importanti, dobbiamo tutti seguirlo. Rebic sta vivendo un periodo importante, sta facendo molto bene. Felice per Gabbia e per la squadra come ha accolto un giovane calciatore“.