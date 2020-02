Ultime Lecce-Atalanta: tifosi bergamaschi controllati

Ultime notizie Lecce Atalanta Serie A | Rinviati 5 match di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus, non tutte però. La partita tra la squadra di Liverani e Gasperini si giocherà in Salento ed è in programma per domani, 1 marzo, alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare. Intanto arrivano aggiornamenti importanti dalla Puglia. La trasferta non è stata vietata ai tifosi bergamaschi, nonostante la Lombardia sia la regione più colpita in Italia dal caso Coronavirus. I tifosi dell’Atalanta saranno presenti a Lecce, ma ci saranno dei controlli specifici per loro prima dell’ingresso allo stadio.

Lecce-Atalanta: tifosi bergamaschi controllati con il termoscanner

Infatti, i tifosi dell’Atalanta, potranno assistere senza alcun problema o divieto alla partita tra il Lecce e l’Atalanta. Intanto, arrivano le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora riguardo le ultime precauzioni che saranno prese per i tifosi in arrivo dalla Lombardia per Lecce-Atalanta. Maggiori misure di sicurezza annunciate quindi, che saranno applicate nella giornata di domani a Lecce a causa dell’emergenza Coronavirus. Queste le parole di Spadafora riguardo il match di Serie A:

«Ieri sera, nel comitato provinciale ordine pubblico svoltosi a Lecce è stato stabilito di sottoporre i tifosi bergamaschi al loro arrivo nella zona di prefiltraggi, prima dell’accesso ai tornelli del settore ospiti, a termoscanner ed altre prescrizioni secondo i protocolli diramati dal ministero della salute per gli arrivi negli aeroporti».